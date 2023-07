Omicidio al Vulcano Buono di Nola | il custode | «Sì | ho ucciso quel ragazzo ma non so dirvi il perché»

...l'esatta dinamica dei fatti a seguito della quale il 20enne di Secondigliano è stato tratto in arresto peraggravato dai futili motivi e dall'utilizzo dell'arma. La nota delBuono I'...Emergono ulteriori dettagli sull'di Domenico Esposito, il 28enne ucciso a Nola nel parcheggio del centro commercialeBuono nel pomeriggio di sabato 29 luglio 2023. Stando a quanto emerso, infatti, il giovane sarebbe ...È stato arrestato peraggravato dai futili motivi il 20enne addetto alla sorveglianza dei parcheggi del centro commercialeBuono di Nola che nel tardo pomeriggio di ieri ha ferito mortalmente un 28enne di ...

Omicidio nel parcheggio del Vulcano Buono, la lite nata per lo pneumatico dell'auto bucato Corriere della Sera

Un omicidio nato da una lite per uno penumatico bucato, è accaduto in un centro commerciale di Nola. Arrestato un 20enne ...Si attende l'udienza di convalida per l'addetto alla sorveglianza di 20 anni arrestato per omicidio aggravato. Dai primi riscontri, sembra che vittima e presunto assassino non si conoscessero ...