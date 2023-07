Ombra Isis in Pakistan | Libano in fiamme e droni ucraini nei cieli russi | cos’è successo oggi nel mondo

Un attentato non rivendicato ma sul quale si allunga l'dell', che ha già colpito in passato il partito islamico dei lavoratori Jamait Ulema - e - Islam - Fazal (Jui - F), il più grande ...leggi anche Niger, migliaia protestano davanti all'Ambasciata francese L'dell'in Pakistan E sebbene non ci sia ancora una rivendicazione, i precedenti convogliano i sospetti suIlo Stato ...Nessuna rivendicazione, ma sull'attentato cala l'dell'che ha già colpito in passato il partito Jui - F che fa parte della coalizione di governo a Islamabad

Ombra Isis in Pakistan, Libano in fiamme e droni ucraini nei cieli ... Inside Over

Decine di cadaveri, sangue ovunque, tantissimi feriti, alcuni in gravissime condizioni, grida di dolore e panico nel fumo: questa la scena apocalittica che si è presentata all'interno del tendone, cro ...Decine di cadaveri, sangue ovunque, tantissimi feriti, alcuni in gravissime condizioni, grida di dolore e panico nel fumo: questa la scena che si è presentata all'interno del tendone, crollato per met ...