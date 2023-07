Olimpiadi Milano-Cortina | nessun impresa si è offerta per costruire la pista da bob Si procede con procedura negoziata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023)o vuole impegnarsi nella corsa contro il tempo per realizzare la nuovada bob diper ledel 2026, nel rispetto del bando di gara. È questa la conclusione a cui si arriva dopo la chiusura della fase di selezione delle offerte con bando pubblico per un’opera da 82 milioni di euro per quanto riguarda i lavori, in realtà da circa 124 milioni di euro per la reale entità dell’impegno finanziario a carico dello Stato. Alle 12.30 del 31 luglio, infatti, è scaduto il termine per inoltrare a Società Infrastrutture2026 (Simico) le offerte relative al bando di gara pubblicato nel mese di giugno.è stata presentata. Non rimane che la “”, per evitare ...