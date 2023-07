Olimpiadi del Cuore 2023 | tennis e padel show con Boris Becker

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 31 luglio 2023)ad agosto a Forte dei Marmi per ledel. Countdown già scattato in Versilia per l’evento benefico che radunerà numerosi big dello sport, della televisione e dellobiz. Non solo, anche Juan “Momo” Gonzalez (stella del) tra i protagonisti della Racchetta delalClub Italia di Forte dei Marmi. Obiettivo fondamentale del Mattone deldelanche quello di aiutare alcune famiglie dell’Emilia-Romagna che hanno subìto danni dall’alluvione. La manifestazione fortemarmina, organizzata ...