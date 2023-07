Oggi 31 luglio | Sant’Ignazio di Loyola Uomo dai grandi carismi | passa dall’esercizio delle armi a quello spirituale

(Di lunedì 31 luglio 2023) La Chiesacelebra uno straordinario santo come Ignazio diricco di talenti messi al servizio della Chiesa di Dio. Il fondatore dei Gesuiti, grande promotore della Riforma cattolica, sarà unapunte di diamante della risposta ecclesiale alla sfida protestante. Ignazio, Íñigo in basco, nacque nel 1491 ad Azpeitia, nei Paesi Baschi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di, lunedì 312023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di, lunedì 312023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri. ......da gennaio a, quindi. Così come lo riceveranno l'ultima volta ad agosto quanti hanno iniziato a prenderlo a febbraio o a settembre quanti hanno ricevuto il sussidio nel 2023 solo a marzo.,...L'agenda del presidente americano Joe Biden è per, lunedì 31, sgombra da appuntamenti ufficiali; quella della Commissione Sorveglianza della Camera (House Oversight Committee) invece prevede l'audizione, rigorosamente a porte chiuse, di ...

Prospettive Meteo per Agosto, un’Analisi Dettagliata Le previsioni meteo per il mese di agosto 2023 sembrano nel segno dell’anticiclone africano. Tuttavia, un’analisi più… Leggi ...Anticipazioni Beautiful lunedì 31 luglio 2023 su Canale 5: trama della puntata e dove rivederla in replica oggi o in streaming.