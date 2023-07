Occasione di fine luglio per il Samsung Galaxy S23 tra le offerte Amazon

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Siamo all’ultimo lunedì die l’è ghiotta per approfittare di uno sconto speciale per ilS23. Tra leappena sfornate per l’inizio della settimana, ce n’é una che ha come protagonista il top di gamma di quest’anno, nella sua versione standard. Chi da tempo osserva le fluttuazioni di prezzo per l’esemplare troverà di certo interessante il valore commerciale raggiunto adesso dal dispositivo. Proprio sucampeggia in vetrina l’offerta delS23 con memoria interna da 128 GB a 661 euro. Lo sconto è considerevole se prendiamo in esame il valore di listino attuale del modello che si aggira intorno ai 950 euro. Il risparmio applicato è dunque di circa il 30%, in particolare ...