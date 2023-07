Nuovo ingresso nella Juvecaserta | l’esterno tuttofare Niccolò Moffa è bianconero

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) Caserta. Unarrivo che è pronto a portare freschezza e imprevedibilità.è ungiocatore della Ble Decò2021 per la stagione 2023/2024. Giocatore versatile, che si divide tra le posizioni sugli esterni con i suoi 200 cm. Riminese, classe 1999, alterna soluzioni atletiche a quelle più squisitamente balistiche legate alla sua mano morbida. Nell’ultima stagione e mezza è stato un alfiere della Virtus Arechi Salerno in Serie B, crescendo molto in termini tecnici e tattici, con i suoi numeri che sono sensibilmente migliorati. Cresciuto in seno al settore giovanile dei Crabs Rimini, con i quali ha partecipato con profitto a parecchi campionati giovanili, ha debuttato in serie cadetta proprio con la maglia biancorossa nell’annata 2017/2018. Nell’annata successiva, guida ...