Nuovi innesti in casa Cisal Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 31 luglio 2023). Novità in, la Confederazione Italiana sindacati autonomi lavoratori costituita nel 1957 e quarta nello stivale per numero di aderenti ha acquisitodirigenti in Terra di Lavoro allargando una squadra, che dopo la pausa estiva, strutturerà la propria azione al fine di penetrare in maniera capillare nel tessuto sociale della provincia. Tra ifigurano i più che rodati Mauro Naddei, Luca Tortora, Ferdinando Palumbo, Marianna Grande e Giuseppe Cannavale. Ad allargare le fila del sindacato di Via Unità Italiana anche il dottor Luciano Gentile, il quale porterà in dote l’esperienza maturata nel campo delle diverse abilità ad osservatori e tavoli locali e nazionali di settore. A parlare per tutti Ferdinando Palumbo: “Abbiamo deciso di accettare la sfida ...