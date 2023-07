“Nun me chiamme Rosa” | un brano che si ispira agli stilemi della tammurriata

(Di lunedì 31 luglio 2023) Esce il videoclip di “Nun me” dei WUM,disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, che anticipa l’uscita del nuovo album “Ossidiana”. “Nun me” è unche sicampana tradizionale e richiama, ribaltandone il significato, la strofa più famosa usata dai cantatori tradizionali: “Bella figliola ca te”. Un canto di ribellione e rifiuto all’oppressione dei luoghi comuni e alla sottile violenza quotidiana di uno stile di vita sempre più alienato e vuoto. Nel videoclip di “Nun me” per la regia di Giacomo D’Avanzo viene descritta una ...

MUSICA/ 'Nun me chiamme Rosa', il nuovo singolo dei Wum IlMohicano_MilanoSound

