Nubi e possibili rovesci | temperature sopra i 30 gradi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il cielo promette, in particolare sulle Prealpi. Questo secondo il bollettino ufficiale emesso lunedì 31 luglio da Antonio Marioni per il Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA la circolazione atmosferica sul continente rimane ancora dominata dalle incursioni delle depressioni nord europee che, seppur con delle pause, tenderanno anche in questa settimana ad influenzare il tempo sulla nostra regione. A parte una prima parte di settimana incerta ma con spazi di tempo buono, tra giovedì e venerdì probabilmente assisteremo ad un nuovo guasto più serio delle condizioni meteorologiche (da confermare). Lunedì 31 luglio 2023 Tempo Previsto: al mattino residua instabilità con isolatio temporali nell’area compresa tra prime Prealpi e pianure. Fenomeni in veloce esaurimento con tendenza a tempo buono su tutta la ...