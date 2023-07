Novara | resti umani ritrovati in un bosco sono di Liliana Agnani | il figlio Stefano Garini indagato per omicidio

(Di lunedì 31 luglio 2023) La notizia ad ottobre aveva scosso la cronaca nazionale: in undi Trecate, in provincia di, erano stati. Del cadavere erano ormai rimaste soltanto ossa, troppo poco addirittura per una datazione precisa della morte, secondo gli inquirenti precedente la scoperta di

di ossa umane erano stati ritrovati a ottobre scorso a Bosco Marino, lungo il corso del Ticino a Trecate, in provincia diche oggi hanno un nome: appartengono a Liliana Agnani , 80 anni. E l'ipotesi - come è in grado di anticipare in esclusiva IlGiornale.it - è che sia stata uccisa dal figlio, Stefano ...

Il macabro ritrovamento in un bosco a Trecate, nel novarese. Il figlio Stefano Garini, accusato di averla uccisa e occultato il cadavere per intascare 1654 euro di pensione di reversibilità ...