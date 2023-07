NonSolo TV intervista Cinzia delle Sambeleza | “Ballare samba è faticoso | ma ci vuole sempre il sorriso”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lesono un gruppo di ballerine nato nel 2004., leader del gruppo, ha voluto trasmettere la sua passione per il Brasile a tutte le donne e ragazze, facendone innamorare dei ritmi energici e calienti del. In breve tempo un semplice corso di ballo si è tramutato in un susseguirsi di esibizioni pubbliche di grande successo in locali, feste di strada e manifestazioni. La loro partecipazioni è totale dalla musica, ai balli agli stessi costumi coloratissimi, realizzati dalle stesse ballerine per portare un’atmosfera di allegria da Rio de Janeiro anche in Italia. Per questo noi di.Tv abbiamo incontrato alla Festa del Gelato di Casalecchio di Reno (Bologna)di, per raccontarci un po’ la vita quotidiana del gruppo, dei suoi rapporti con le colleghe ...