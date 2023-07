No | non si viene multati se si accosta quando passa l’ambulanza

Leggi su facta.news

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il 29 luglio 2023 la redazione Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo intitolato “Ambulanza,la vedi dietro nonre: pensi sia giusto ma la legge parla chiaro Ti multano” pubblicato il giorno prima dal sito web Solomotori. Nell’articolo si legge che «il primo istinto di molti conducenti,vedono un mezzo di emergenza arrivare da dietro, è quello dire immediatamente per consentire ilggio». Questo atteggiamento, però, «non è sempre in linea con quanto stabilito dal Codice della Strada». Inoltre, si legge ancora, «la regola dice chiaramente: nonre, ma fermarsi». In caso di mancato rispetto di questa regola, il conducente può essere multato «da un minimo di 84 euro a un massimo di 335 ...