No! La Russia non ha inviato i suoi VE-200 per aiutare la Grecia contro gli incendi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Circolano diversi post in cui si sostiene che laabbiavelivoli VE-200 per salvare ladagliin corso nel mese di luglio 2023. L’eco della presunta notizia è stato sfruttato per sostenere che i Paesi membri della NATO non abbiano aiutato lain questo periodo difficile, ma soprattutto che a seguito del fantomatico “abbandono” Atene abbia chiesto aiuto alla. Si tratta di una notizia del tutto infondata e falsa. Per chi ha fretta: L’intera narrazione si basa su semplici post social senza alcuna fonte. Nessuna fonte ufficiale riposta una presunta richiesta di aiuto dellaalla. Laha smentito l’intera vicenda. I vigili del fuoco della ...