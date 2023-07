(Di lunedì 31 luglio 2023)nona 2,95. Troppo bello per essere vero, e infatti la presunta offerta dinon lo è. Secondo numerosi post su Facebook, sarebbe possibile richiedere al colosso dell’e-commerce di ottenere i gli ordini che non sono arrivati al destinatario originale, pagandoli poco meno di tre. Si tratta di una truffa che per quanto evidente a molti potrebbe comunque abbindolare tanti altri attratti dai prezzi bassissimi. Per chi ha fretta: Circolano post su Facebook secondo i qualistarebbe dando vianon ritirati a cifre irrisorie. L’aspetto non è quello di un acquisto regolare.ha confermato a Open che nessuna iniziativa di questo tipo è in corso, e che quindi si tratta di un tentativo di truffa ...

Pacchi non reclamati a 2,95 euro. Troppo bello per essere vero, e infatti la presunta offerta dinon lo è. Secondo numerosi post su Facebook, sarebbe possibile richiedere al colosso dell'e - commerce di ottenere i gli ordini che non sono arrivati al destinatario originale, pagandoli poco ...Olaplex,. 8 Maschera Idratante Bond Intense " Maschera Capelli, Prezzo: 29,90 su ... Moroccanoil, Maschera Ristrutturante, Prezzo: 18,24 su.it *Codice sconto CLIO20 dedicato alla ......sulla sicurezza in se stessi 30 - 07 - 2023 Il segreto è credere in se stessi Più forte dei. ...in se stessi Fiducia in se stessi - Thoreau Sicuri di sé in un attimo La selezione di libri su...

No! Amazon non sta vendendo i pacchi non reclamati a 2,95 euro Open

Google Pixel 6a è lo smartphone “economico” di Google, con una scheda tecnica di livello da un prezzo accessibile. Su Amazon, arriva un’offerta irripetibile.JBL Flip 6 è uno speaker bluetooth compatto e intuitivo perfetto per ascoltare musica al mare o in piscina, con l’offerta su Amazon il prezzo è ancora più basso.