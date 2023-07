(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "La situazione in, che ha visto un colpo di Stato e sta vivendo continue tensioni, con l'assalto di ieri all'ambasciata francese, è molto preoccupante. Per questo è urgente che ilvenga a riferire in Parlamento. È necessario comprendere quale è la situazione politica attuale e soprattutto conoscere le condizioni in cui vivono i nostri militari di stanza in quel Paese, i nostri operatori della cooperazione, molto attiva in, e i cittadini italiani". Così iri del Partito democratico della commissione Esteri, Alessandro Alfieri e Graziano Delrio.

Niger: Pd Senato, 'governo riferisca con urgenza' Il Dubbio

L'Ue sostiene tutte le misure adottate da Ecowas (la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ndr) in risposta al colpo di stato in Niger e li supporterà in modo rapido e risoluto. È i ...