Niger | la giunta militare ha arrestato quattro ministri del partito presidenziale

(Di lunedì 31 luglio 2023) La, che mercoledì 26 luglio ha effettuato un colpo di Stato in, avrebbe ordinato l’arresto di, un ex ministro e il leader deldi Mohamed Bazoum, il presidente eletto rovesciato. «Dopo il sequestro del presidente della Repubblica, i golpisti ci riprovano e moltiplicano gli arresti illegali», ha scritto l’agenzia France Presse, riportando una nota del Pnds, ilino per la democrazia e il socialismo. I rappresentanti delhanno chiesto il «rilascio immediato» deiarrestati e «sequestrati ingiustamente», affermando di temere che ilsi stia avviando verso «un regime dittatoriale e totalitario». Intanto, la ...

Sono finiti in manette i ministri del Petrolio e delle Miniere. Intanto la Russia gioca d'ambiguità: "La nostra linea non è quella della Wagner"."Paese baluardo per flussi migranti, inevitabile Occidente collabori con golpisti" ...