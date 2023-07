Niger | i leader dell' Africa occidentale minacciano l' intervento militare

(Di lunedì 31 luglio 2023) Niamey, 31 lug. (Adnkronos) - Ihanno minacciato un'azionecontro la giunta deldopo il colpo di stato di mercoledì scorso, concedendo sette giorni per reintegrare il presidente Mohamed Bazoum, che è tenuto prigioniero. Lo riporta la Bbc. In precedenza, la giunta aveva avvertito che avrebbe resistito a qualsiasi "piano di aggressione contro il" da parte di potenze regionali o occidentali.

... salito al potere nel 2021 dopo un colpo di stato, ha incontrato il suo omologo nigeriano Bola Tinubu a margine del vertice e si è offerto volontario per parlare con imilitari in, hanno ...della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale ( Ecowas **,**di cui ilfa parte, insieme ad altre 14 Nazioni), riuniti in un vertice straordinario, ad Abuja (Nigeria), ...... capo della guardia presidenziale dal 2011, ha avviato un colpo di stato autoproclamandosi nuovodel. Si tratta del quinto colpo di stato da quando ha ottenuto l'indipendenza dalla ...

Niger, il generale Tchiani si presenta in tv come nuovo leader - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Niamey, 31 lug. (Adnkronos) - I leader dell'Africa occidentale hanno minacciato un'azione militare contro la giunta del Niger dopo il colpo di stato di mercoledì scorso, concedendo sette giorni per re ...Dopo Mali e Burkina Faso, il Niger, finora alleato con le nazioni occidentali, diventa il terzo stato del Sahel, un'area minata dagli attacchi terroristici dei gruppi legati allo Stato Islamico e ad ...