Niger | i golpisti contro la Francia | “Vuole intervenire militarmente” Usa e Ue al fianco dei Paesi africani che hanno dato l’ultimatum

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Unione europea e Stati Uniti si schierano con l’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale che ha lanciato un ultimatum di 7 giorni aichepreso il potere in, minacciando anche un intervento militare per riportare al comando il governo del presidente destituito Mohamed Bazoum. Un invito che, al momento, non trova la sponda, come prevedibile, degli uomini dell’autoproclamato leader Abdourahamane Tchiani cheinvece sfruttato il sentimento anti-francese esploso nel Paese denunciando la presunta ingerenza di Parigi e il suo tentativo di “” per rimettere in carica il presidente destituito. “In linea con la sua politica di ricerca di modi e mezzi perin ...