Niger | i golpisti contro la Francia | “Vuole intervenire militarmente” E arrestano i ministri dell’ex governo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Unione europea e Stati Uniti si schierano con l’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale che ha lanciato un ultimatum di 7 giorni aiche hanno preso il potere in, minacciando anche un intervento militare per riportare al comando ildel presidente destituito Mohamed Bazoum. Un invito che, al momento, non trova la sponda, come prevedibile, degli uomini dell’autoproclamato leader Abdourahamane Tchiani che hanno invece sfruttato il sentimento anti-francese esploso nel Paese denunciando la presunta ingerenza di Parigi e il suo tentativo di “” per rimettere in carica il presidente destituito. “In linea con la sua politica di ricerca di modi e mezzi perin, ...

La giunta militare, che mercoledì 26 luglio ha effettuato un colpo di Stato in Niger, avrebbe ordinato l'arresto di quattro ministri, un ex ministro e il leader del partito di Mohamed Bazoum. Golpe in Niger, generale Tchiani si autoproclama nuovo leader. Intanto la giunta militare golpista del Niger ha deposto il presidente eletto Mohamed Bazoum e hanno respinto l'appello dei leader dell'Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale.

Il Niger confina con Libia e Algeria a nord ... ha lanciato una guerra mediatica dove migliaia di persone manifestano in piazza a sostegno dei golpisti inneggiando a Putin (bastano pochi soldi per ...Arrestati in Niger quattro ministri, un ex ministro e il leader del partito di Mohamed Bazoum, il presidente eletto rovesciato da un colpo di Stato mercoledì. Lo rende noto il partito presidenziale co ...