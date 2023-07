Niger | i golpisti accusano Parigi | «Vuole intervenire militarmente» Borrell | «L’Ue sostiene Ecowas»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si fa sempre più tesa la tensione in, dove i militariini guidati dal generale Abdourahamane Tchiani hanno preso il potere. Stamani, l’Unione europea, stando alle parole dell’Alto rappresentante Joseph, si è detta pronta a «sostenere tutte le misure adottate da». L’appoggio «rapido» è arrivato dopo che ieri, 30 luglio, l’Organizzazione che rappresenta 15 Paesi dell’Africa Occidentale, riunita ad Abuja e sostenuta anche dagli Usa, ha lanciato alla giunta di Niamey un ultimatum di una settimana per ristabilire l’ordine. «È importante che la volontà popolare espressa attraverso le elezioni venga rispettata», ha concluso. Nel frattempo, ihanno accusato la Francia di voler «» per rimettere ...

...consegnino nuovamente il potere nelle mani di Bazoum. Una richiesta a cui oggi si è affiancata anche la Russia : "Per quanto riguarda il Cremlino , stiamo monitorando la situazione in, ...L'Ecowas, la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ha intanto intimato un ultimatum di una settimana aiinper il ripristino dell'ordine costituzionale e del governo ...Da un lato i leader dell'Africa occidentale danno aiuna settimana di tempo per ... Come ha ricordato Ursula von der Leyen, l'attacco mette a repentaglio i rapporti tra Ue e: come ...

Niger, golpisti: “La Francia vuole intervenire militarmente”. L'uranio, la Russia e gli avvertimenti dell'Occidente QUOTIDIANO NAZIONALE

L'economia del Niger è una delle più povere dell'Africa e, in generale, del 'terzo mondo', basata sulla pastorizia e sull'agricoltura, ma a queste si sta affiancando lentamente l'industria mineraria, ...«L'Ue e il Niger condividono profondi legami sviluppatisi nel corso di decenni. L'attacco inaccettabile al governo democraticamente eletto mette a rischio questi legami».