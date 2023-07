Niger | golpisti | Parigi vuole intervenire militarmente

(Di lunedì 31 luglio 2023) I militariini che hanno rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum accusano la Francia di voler "" per rimetterlo in carica, secondo una dichiarazione trasmessa ...

... ha aggiunto Il capo di stato maggiore dell'esercito delda parte sua ha annunciato di "sottoscrivere la dichiarazione" dei. "Il comando militare delle Forze armate nigerine (Fan)" ha "...... la Francia, con la complicità di alcuni nigerini, ha tenuto una riunione presso la sede della Guardia nazionale delper ottenere le necessarie autorizzazioni politiche e militari", si legge ...Ieri pomeriggio, migliaia di persone hanno manifestato a sostegno deisotto l'ambasciata di Francia a Niamey, la capitale del, inneggiando alla Russia e a Putin, bruciando il tricolore ...

Immaginare che un colpo di Stato in Africa sia una “notizia originale”, è rendere sensazionale una consuetudine. Il ...I militari nigerini che hanno rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum accusano la Francia di voler "intervenire militarmente" per rimetterlo in carica, secondo una dichiarazione trasmessa luned ...