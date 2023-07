Niger | golpisti accusano la Francia | Vuole intervenire militarmente

Lo affermano gli stessi, dicendo che Parigi "sta cercando molteplici strade per condurre un attacco aereo sul". Ed è stata vietata l'esportazione di oro e di uranio verso la Francia. ...... sottolineando l'importanza che "la volontà del popolo del, espressa dai voti, sia rispettata". "Riteniamo iresponsabili di qualsiasi attacco a civili, personale diplomatico o ...... la Francia, con la complicità di alcuni nigerini, ha tenuto una riunione presso la sede della Guardia nazionale delper ottenere le necessarie autorizzazioni politiche e militari", si legge ...

Niamey, 31 lug. (Adnkronos) - La giunta militare golpista del Niger ha accusato la Francia di ''voler intervenire militarmente'' nel Paese ...Il caos, che è un’opportunità per Mosca, preoccupa Ue e Stati Uniti. Oltre il 50 per cento dell'uranio estratto nel Paese viene utilizzato per alimentare le centrali nucleari di Parigi ...