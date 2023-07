Niger | cosa sta accadendo dopo il golpe che ha destituito Bazoum Mali-Burkina | «Intervento militare per riportarlo sarebbe un atto di guerra contro di noi»

(Di lunedì 31 luglio 2023) La giunta, che mercoledì 26 luglio ha effettuato un colpo di Stato in, avrebbe ordinato l’arresto di quattro ministri, un ex ministro e il leader del partito di Mohamed, il presidente eletto rovesciato. E nel mentre gli stati africani si schierano pro oil presidente, complicando ulteriormente la tensione sul continente. «il sequestro del presidente della Repubblica, i golpisti ci riprovano e moltiplicano gli arresti illegali», ha scritto l’agenzia France Presse, riportando una nota del Pnds, il Partitoino per la democrazia e il socialismo. I rappresentanti del partito hanno chiesto il «rilascio immediato» dei ministri arrestati e «sequestrati ingiustamente», affermando di temere che ilsi stia ...

Il caos del colpo di Stato insi allarga.sta succedendo in Senegal . Il colpo di Stato in. Chi è Ousmane Sonko .sta succedendo in Senegal. Sabato il leader dell'opposizione ...... quello vero, anche il taglio degli aiuti che potrebbe mettere in ginocchio il, Cina ... tra Bielorussia e Africa:farà l'esercito di Prigozhin Il capo dei miliziani russi starebbe già ..."Nessuno saabbiano in testa i francesi". A Palazzo Chigi c'è molta preoccupazione per gli sviluppi della crisi in. I timori sono rivolti alle possibili iniziative di Parigi, che sembra spingere per ...

Se il ministro della Difesa, Guido Crosetto, deve precisare che "un intervento fatto da europei bianchi per andare a incidere in una cosa interna rischierebbe di avere effetti deflagranti" è perché l' ...