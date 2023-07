Niger | Battilocchio Fi | ' situazione preoccupante | massima attenzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Siamo molto preoccupati per il colpo di Stato inperché si crea instabilità ulteriore in una regione già molto complessa dal punto di vista degli equilibri istituzionali e geopolitici. Ho visitato nei mesi scorsi il, incontrando la nostra ambasciatrice, Emilia Gatto e il nostro contingente militare che è da anni impegnato, con professionalità e dedizione, in una delicata missione internazionale. Il nostro governo, attraverso il presidente Meloni e il ministro Tajani in particolare, sta seguendo con lagli sviluppi in: il precipitare dellapotrebbe avere risvolti sulla stabilità dell'area e sulle dinamiche dei flussi migratori". Lo ha dichiarato Alessandro, deputato di Forza Italia ...