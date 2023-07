Niger | arrestati ministri e leader partito presidenziale

(Di lunedì 31 luglio 2023)inquattro, un ex ministro e ildeldi Mohamed Bazoum, il presidente eletto rovesciato da un colpo di Stato mercoledì. Lo rende noto il...

inquattro ministri, un ex ministro e il leader del partito di Mohamed Bazoum, il presidente eletto rovesciato da un colpo di Stato mercoledì. Lo rende noto il partito presidenziale ...I rappresentanti del partito hanno chiesto il "rilascio immediato" dei ministrie "sequestrati ingiustamente", affermando di temere che ilsi stia avviando verso "un regime ......interferenze del Wagner Group nel suo paese dove alcuni esponenti politici erano statiper la troppa vicinanza a Mosca. Adesso bisognerà capire come la giunta militare schiererà il, ...

Golpe Niger: arrestati ministri e leader del partito presidenziale TGCOM

ROMA – La giunta militare del Niger salita al potere il 26 luglio scorso ha arrestato nelle ultime ore diverse personalità politiche di spicco, vale a dire il ministro del Petrolio Abba Sani Issoufou ...Arrestati in Niger quattro ministri, un ex ministro e il leader del partito di Mohamed Bazoum, il presidente eletto rovesciato da un colpo di Stato mercoledì. Lo rende noto il partito presidenziale co ...