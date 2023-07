Niente carne e uova | l’ordinanza anti-diossina a Palermo

Meglio non mangiare, latticini e uova Ai cittadini viene suggerito di non mangiare, latticini e uova provenienti dalle zone interessate e prodotte dopo il 24 luglio, per le prossime due ...... ma per l'ingestione' perché 'si deposita nel terreno ed entra nella catena alimentare: ortaggi, latte,'. Per questo viene consigliato di lavare verdura e frutta e anche di sbucciare i frutti.... ma per l'ingestione' perché 'si deposita nel terreno ed entra nella catena alimentare: ortaggi, latte,'. Per questo viene consigliato di lavare verdura e frutta e anche di sbucciare i frutti. =...

Niente carne e uova, ordinanza anti-diossina a Palermo - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Dopo l’allarme per la sostanza tossica rilevata nell’aria dall’Arpa in seguito all’incendio che per quattro giorni ha bruciato i rifiuti di una vasca della discarica di Bellolampo, il sindaco di ...L'incendio alla discarica di Bellolampo mette a rischio diossina circa 80 mila persone che a Palermo e nei comuni limitrofi ...