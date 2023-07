Nico Gonzalez dopo l’Inter vuole riprovarci | «Si punta alle finali!»

(Di lunedì 31 luglio 2023)è stato avversario delnell’ultima finale di Coppa Italia segnando alla rete dell’illusorio 1-0, poi match ribaltato da Lautaro Martinez. L’argentinoARRIVARE IN FONDO ?ai canali ufficiali della Fiorentina parla della nuova stagione, facendo anche un piccolo cenno a quella passata. C’entra in qualche modo anche, che ha battuto la Viola in finale di Coppa Italia. Le sue parole: «Voglio continuare così, a Firenze mi trovo bene. Cosa mi aspetto da questa stagione? Tanto, di fare come l’anno scorso, arrivando in fondo,finali. Vorrei che ci ripetessimo, lasciando la vita sempre in campo. Mi sento carico». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

'Il Viola Park è un altro mondo,, hanno fatto un lavoro perfetto, mi aspetto tanto dalla prossima stagione, magari raggiungere le finali in coppa come l'anno scorso''. Cosìattraverso i canali della Fiorentina. L'esterno argentino ha ripreso ad allenarsi all'inizio della passata settimana, dopo un periodo di vacanzE, e ancora non ha disputato neppure uno ...Le parole dial suo ritorno in ritiro con la Fiorentina: "Vogliamo di nuovo tornare a giocare in finale"ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Di seguito le sue parole dal ...'Il Viola Park è un altro mondo, sono carico per la nuova stagione"., argentino punta di diamante della Fiorentina, è arrivato qualche giorno dopo ma appare già in buona forma. Video Acf Fiorentina

