Nettuno – Suzuki centrato da una Smart | morto lo scooterista

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ancora un incidente morta in provincia di Roma. Aun uomo di 59 anni che guidava uno scooterha perso la vita ieri pomeriggio quando unacon alla guida una ragazza di 25 anni lo ha travolto su via Pocacqua. L’uomo stava tornando a casa quando a un semaforo è stato urtato violentemente dalla. La vittima ha fatto un volo di diversi metri ed èsul colpo. Sono intervenuti agenti della polizia locale e della stradale. Il 118 non ha potuto fare niente per evitare la morte del malcapitato.

Domenico Perica, 59 anni, è morto in uno scontro sul litorale, nel comune di. L'impatto ... Domenico Perica, secondo quanto appreso, era in sella a uno scooter500. Stava tornando a casa ...Si chiamava Domenico Perica , aveva 59 anni ed era dila vittima dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 14:30, lungo via ... L'uomo era in sella a un maxi scooter...Domenico Perica, 59 anni, è morto in uno scontro sul litorale, nel comune di. L'impatto ... Domenico Perica, secondo quanto appreso, era in sella a uno scooter500. Stava tornando a casa ...

Incidente sul litorale, sbalzato dallo scooter dopo scontro con un'auto: morto un uomo RomaToday

Domenico Perica ha perso la vita ieri, 30 Luglio 2023, in un tremendo incidente stradale a Nettuno, in provincia di Roma.Lo scontro fatale è avvenuto ieri, domenica 30 luglio, intorno alle 14.30. Domenico Perica è la 94esima vittima della strada tra Roma e provincia dall’inizio dell’anno: solo quattro giorni prima, il ...