(Di lunedì 31 luglio 2023) A, undiGouda costa lo stipendio mensile di un lavoratore statale In un momento senza precedenti che sottolinea la spirale della crisi economica di, un membro dell’Assemblea nazionale comunista, l’unico imprenditore, ha difeso il libero mercato durante una sessione in cui ha anche criticato il modello economico socialista dell’isola. Sottolineando l’incapacità dell’economia pianificata a livello centrale di fornire cibo sufficiente a tutti ini, Carlos Miguel Pérez ha detto che lo stipendio mensile di un lavoratore statale è così basso che vale solo il prezzo di undiGouda. “Non c’èGouda che costa meno di quello che viene pagato un lavoratore statale in un mese”, circa 4.000 pesos ...

... invece se sei così bravo, sei un cantante pop così completo piglia la penna e scrivimi un...dedicato potrei dire quindi che l'hai fatto per i soldi non credo dai siamo papà non voglio...non perde tempo a farsi un gusto (non avrebbeil tempo) e si preoccupa soltanto della ... "Tu resti qui, mi dai un, io lo piazzo e ti rendo il cinquanta". "Ma stai scherzando, ma io torno ..."Canzone d'estate" è unche non si può certo definire un tormentone estivo nel senso classico ... mi è scappato da ridere perché non socome ci si sta lassù, in cima. Io rifuggo i numeri ...

“Neanche un pezzo di formaggio”. A Cuba si muore di fame Nicola Porro

Questa è la storia di Francine Christophe, e di quel pezzo di cioccolato donato nel campo di concentramento che è diventato il simbolo di umanità.31 lug 2023 - La cantautrice festeggia 10 anni di carriera in tour e con una data evento a Verona. L'intervista.