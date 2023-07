Napoli | telefonata all'Atalanta per Koopmeiners | 'Lo vendete?'

Lache lo ha fatto arrabbiare . Splende il sole sul. Il 2027 non è l'eternità. Ma riconoscenza sì . L'offerta irrinunciabile o niente. A scanso di equivoci: il rinnovo non è indice ...RUMOR(S)CENA -- Accade a volte che, suggerito da unao da un incontro quasi fortuito, si vada alla scoperta di un progetto nascosto tra i rumori di una città che moltiplica e somma verso un ...... restando seduto alla guida, iniziava unamentre quello sceso poco prima attivato il suo ... sono stati sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora acon obbligo di presentazione ...

Calciomercato Napoli, Osimhen rinnova: cosa fatta. De Laurentiis, idrante e telefonata di fuoco: video virali Virgilio Sport

Il Napoli è alla continua ricerca di elementi chiave per iniziare al meglio il campionato e investire sulla Champions. Il presidente Aurelio De Laurentiis non fa sconti a nessuno ma, come spiega ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole saperne di mollare il colpo, e pochi giorni fa è tornato alla carica per Teun Koopmeiners, il jolly d'attacco di mister Gasperini e perno della ...