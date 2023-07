Napoli | ritardo nel rinnovo di Osimhen | rilancio shock dall’Arabia Saudita

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ildi contratto di Victorsi fa sempre più vicino, ma per quanto vicino sia, alla fine non arriva. L’agente del bomber nigeriano ha fatto un rapido blitz nel ritiro dela Castel di Sangro per ribadire gli estremi della proposta che i partenopei dovrebbero presentare al calciatore: 7 milioni l’anno più bonus individuali e di squadra fino al 2027. E una clausola rescissoria da 130 milioni. La distanza tra ‘vicino’ e ‘concluso’ riguarda proprio quest’ultimo aspetto. Il, infatti, sa che nel momento in cui la clausola sarà in vigore, qualsiasi squadra con quella disponibilità economica potrà far suo il calciatore che, secondo Aurelio De Laurentiis, dovrebbe partire per almeno 200 milioni. Una differenza importante fra clausola e richiesta. Difficilmente qualcuno arriverà a tanto, ma il ...