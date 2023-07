Napoli | rinnovo Osimhen | salta l’incontro | ma filtra ottimismo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Non è andato in scena il tanto atteso incontro tra ile l’entourage di, che doveva tenersi nella mattinata di lunedì 31 luglio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la visita dell’agente dell’attaccante a Castel di Sangro è durata poco, il tempo di discutere con il proprio assistito di alcune questioni legate L'articolo proviene da Il Difforme.

Potrebbe essere quella la data in cui la Società Sportiva Calcioannuncerà ilcontrattuale del bomber nigeriano che il popolo partenopeo aspetta con ansia: l'accordo tra le parti ...Victor Osimhen e ilviaggiano sempre di più verso il. Dopo lo scudetto riportato in Campania, il nigeriano vorrebbe fermamente rimanere con Rudi Garcia in panchina anche nella prossima stagione. Il ...L'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è stato a Castel di Sangro presso il ritiro del, per questioni relative agli sponsor, ma non si è ancora discusso della clausola e dell'ingaggio ...

Napoli-Osimhen, niente incontro per il rinnovo: le news di calciomercato Sky Sport

Calciomercato Napoli. Il Napoli punta con decisione il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners, seguito da anni dal club azzurro. Tuttavia, la ricca cessione di Hojlund al Manchester United per ...Paolo Del Genio, giornalista e inviato di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato lo spinoso caso Lozano.