Napoli | Raspadori | «Il gol alla Juve è magia | vincere qui è diverso»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Giacomo, attaccante del, ha parlato della sua avventura nel club campano. Tutti i dettagli Giacomo, attaccante del, ha parlato a Il Mattino della sua avventura nel club campano. PAROLE – «C’è tantain quel gol, ma lo scudetto ha tanti momenti importanti. Forse ancora di più la vittoria con l’Atalanta. Ma il ritorno a casa, dopo quel successo, è qualcosa che mi resterà per sempre dentro, anche perché io rientravo da un infortunio: per i tifosi avevamo vinto già lo scudetto, è stata una festa straordinaria, unica. Giàun campionato è motivo di orgoglio, ma farlo qui, in una città che trasmette passione in ogni angolo, che trasmette il suo amore per questa squadra in ogni gesto, è un motivo di orgoglio doppio. E poi anche questa attesa ...