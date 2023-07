Napoli - Osimhen | conto alla rovescia per il rinnovo | cosa manca per le firme

Quasi due mesi cancellati da due gol, i primi della sua quarta stagione con il, alla prima partita (amichevole) giocata dal primo minuto, per sessanta giri di lancetta. Victorha già ...dovrebbe rimanere ma il rinnovo ancora non è stato firmato. Perché il mercato delè fermo Scrive Corbo: Ci sono le domande, i soldi da spendere, ed un ufficio acquisti mai così ...Guadagnerebbe tra i sette e gli otto milioni nettifans celebrate with's Nigerian forward Victor(C) after the Italian Serie A football match between Udinese andon May 4,...

Svelata l'offerta economica che il club arabo avrebbe presentato per convincere il giocatore a trasferirsi in Arabia Saudita.Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è arrivato in questi minuti nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro.