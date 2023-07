Mavropanos è considerata'opzione di massima priorità per ilal momento proprio per una questione economica. I partenopei potrebbero chiudere il colpo a soli 20 milioni di euro, in accordo ...'agente FIFA Vincenzo Cavaliere , esperto di calcio croato, è ... può giocare da titolare a, calciatore aggressivo, fisico ma ... La società è in ritardo sull'di Kim per scelta strategica ......maestro della cappella vicereale e del teatro di corte a, ...3 settembre alle ore 21 al concerto " Viva viva li galanti " con'... In un pittoresco affresco di questa ricca epoca -musicale ...

Napoli, l’erede di Kim: Mavropanos in pole, ma anche altri due nomi ItaSportPress