Napoli | l'Arabia non fa paura | vicino il rinnovo per Osimhen con super clausola

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cifre da capogiro circolano attorno a Victor. Sono 140 i milioni disposti ad investire dall'Saudita per assicurarsi il centravanti...

Napoli, offerta shock per Osimhen dall'Arabia: 140 milioni di euro Calcio e Finanza

