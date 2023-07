Napoli | ADL chiama Percassi per Koopmeiners | “Lo vendete?”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilè alla continua ricerca di elementi chiave per iniziare al meglio il campionato e investire sulla Champions. Il presidente Aurelio De Laurentiis non fa sconti a nessuno ma, come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto unata a, presidente dell’Atalanta, per avere delle informazioni su Teunta tra L'articolo

... il prolungamento biennale, fino al 2027, di cuiha parlato la prima volta alla presentazione ... E ancora ieri, all'Aqua Montis di Rivisondoli, il quartier generale delin Abruzzo, è piombato ...Commenta per primo Il presidente delAurelio De Laurentiis non vuole saperne di mollare il colpo, e pochi giorni fa è tornato alla carica per Teun Koopmeiners, il jolly d'attacco di mister Gasperini e perno della sua Atalanta . ...Ciro Venerato ha parlato del sostituto di Kim Min - jae ai microfoni della Rai durante la Domenica Sportiva estate: Venerato su Osimhen Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Napoli, Mavropanos ha accettato: è il numero uno della lista, ADL si spinge fino a 22 milioni di euro DailyNews 24

Volere non fa sempre rima con potere. È la storia del momento del Napoli, ancora in attesa del nuovo centrale di difesa. Sulla Gazzetta dello Sport si evidenziano le difficoltà del club a chiudere per ...Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb : " Perché vedo il Napoli in partenza alle spalle dell’Inter Perché, almeno per il mo ...