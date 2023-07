My Home My Destiny 1 agosto 2023 | Zeynep sconvolta dal suo passato

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nell’episodio di MyMyin onda il 1, Benal, l’ex amante di Mehdi, sconvolgerà gli equilibri nel suo annuncio di una gravidanza, ma la notizia potrebbe nascondere segreti inaspettati. Nel frattempo, a casa di Zeliha, i festeggiamenti per la decisione di Mehdi edi adottare Kibrit subiranno un’improvvisa interruzione con l’inaspettato arrivo di Benal. Mentre Mehdi e la sua famiglia conoscono iloscuro di Benal,è all’oscuro della loro relazione pre-matrimoniale. Nel frattempo, Mujgan continua a complottare per separare i due sposini, mentre Faruk cerca notizie su Benal per riconquistarla. Trama MyMy, 1: Benal sconvolge la famiglia ...

La soap opera turca Mymytrasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì dalle 15:45 circa, continua a mantenere viva la curiosità dei telespettatori italiani con tanti colpi di scena ...

Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny svelano che Zeynep sospetta che il padre del figlio che aspetta Benal sia suo marito Mehdi ...Se c'è una cosa che Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) proprio non sopporta sono le bugie o le omissioni. Proprio per questo, nelle puntate italiane di My ...