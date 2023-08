(Di lunedì 31 luglio 2023) Starlink non ha praticamente concorrenza nel delicato settore della connessione satellitare, fondamentale in zone di guerra o aree colpite da catastrofi naturali. Ci salverà Jeff Bezos?

...gli ucraini temevano che Vladimir Putin fosse in grado di far sparire la reteda tutto il paese a suon di bombe per lasciarlo al buio, senza informazioni e comunicazioni. La SpaceX di...... ha praticamente il monopolio didallo Spazio e appartiene all'uomo più ricco della Terra. Questa società si chiama Starlink, fa capo a Elone secondo molti, fra leader politici e ...... ha praticamente il monopolio dinello Spazio e appartiene all'uomo più ricco della Terra. Questa società si chiama Starlink, fa capo a Elone secondo molti, fra leader politici e ...

Musk e Internet dallo Spazio: il prossimo monopolio di cui dovremmo preoccuparci la Repubblica

Starlink non ha praticamente concorrenza nel delicato settore della connessione satellitare, fondamentale in zone di guerra o aree colpite da catastrofi ...Starlink non ha praticamente concorrenza nel delicato settore della connessione satellitare, fondamentale in zone di guerra o aree colpite da catastrofi ...