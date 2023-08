Musk e Internet dallo Spazio | il prossimo monopolio di cui dovremmo preoccuparci?

Nulla di cui stupirsi, si diceva, anche perché Elonpunta alla uniformità del marchio ...condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA FONTE Notizie Relazionate TweetDeck Apps Social...Le paure attorno al monopolio spaziale Come spiegato in un approfondito articolo del New York Times , il controllo quasi totale disull'via satellite sta destando sempre più allarme. L'...Source: Heather Cox Richardson A study by New York Times reporters on Friday noted that Elonhas steadily come to dominate satellitetechnology with the Starlink technology made by his SpaceX rocket company, and that he has used that dominance to restrict the activities of ...

Il preoccupante monopolio di Elon Musk sull’internet satellitare Linkiesta.it

Elon Musk ha cambiato il nome di Twitter in X e di TweetDeck in XPro. XPro è una piattaforma più professionale e esclusiva, ma anche più limitata e costosa.Starlink permette di accedere alla Rete anche nelle regioni più impervie e sotto dittatura. Ma il suo fondatore può decidere di interrompere l’accesso alla rete per un cliente o un Paese, come è accad ...