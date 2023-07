“MusikEvento” | a Calasetta la prima edizione del festival musicale di LiberEvento

(Di lunedì 31 luglio 2023)– Prende il via daladi “”, ildel, organizzato dall’associazione culturale ContraMilonga. Per l’occasione si alterneranno tanti ospiti prestigiosi del panorama, per una serie di concerti nei luoghi più suggestivi della cittadina. Il sipario susi alzerà martedì 1° agosto presso il suggestivo scenario della Torre Sabauda. Sul palco salirà il sassofonista Gavino Murgia con il suo consueto e strepitoso mood, a corredo della sera di premiazione della IIIdel Premio Letterario A vuxe e Caddesedda, dedicato a Bruno Rombi. Il giorno dopo, a partire dalle ore 20, seguirà una ...

', dall'1 al 22 agosto al via ala prima edizione del festival musicale di LiberEvento Prende il via dala prima edizione di '' , il festival musicale del festival LiberEvento, organizzato dall'associazione culturale ContraMilonga. Per l'occasione si alterneranno tanti ospiti ...Prenderà avvio la prima edizione di "", il festival musicale del festival Liberevento, nel comune di, che porterà tanti ospiti prestigiosi del panorama musicale, per una serie di ...Prenderà avvio la prima edizione di "", il festival musicale del festival Liberevento, nel comune di, che porterà tanti ospiti prestigiosi del panorama musicale, per una serie ...

"MusikEvento", dall'1 al 22 agosto al via a Calasetta la prima ... Sardegna Reporter

"MusikEvento", dall'1 al 22 agosto al via a Calasetta la prima edizione del festival musicale di LiberEvento. Prende il via da Calasetta la..CALASETTA - Per il dodicesimo anno consecutivo, il Festival Liberevento torna a Calasetta, luogo dove tutto ebbe inizio. Dal 1° al 6 agosto davanti alla ...