Musica elettronica | cibo e artigianato | il closing party certifica il successo di Lazzaretto Estate 2023

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si è chiusa domenica 30 luglio la rassegna “” che ha visto sfilare sul palco della splendida struttura, nata all’inizio del 1500 per volere della Repubblica di Venezia, artisti del calibro di Pat Metheny, Jethro Tull, Stefano Bollani e Daniele Silvestri. “Questa kermesse ci ha dato grandi soddisfazioni – ha affermato Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo – regalandoci una serie continua di serate sold out. E poi in serate come queste, gratuite e aperte al pubblico, è davvero splendido vedere la gente riappropriarsi di un luogo come questo”. La serata del, caratterizzata da, food e, è stata aperta daMiguest, giovane dj milanese, ...