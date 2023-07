Movida Napoli | controlli a tappeto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Forte stretta sulla, fermi e denunce. Sabato dida parte della polizia locale anella giornata del 29 luglio.Nell’intensa serata di sabato, gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Vomero e Bagnoli e i finanzieri del comando provinciale dihanno effettuatonelle zone dellacelebre di Mergellina, al Vomero e Bagnoli.a Mergellina Nel corso del loro servizio e dei lorole forze dell’ordine hanno operato soprattutto sul lungomare di Mergellina identificando 140 persone, di cui 6 con precedenti, controllato più di 20 veicoli, più di 20 esercizi commerciali e, per non farsi mancare nulla, contestato la ...

Movida a Napoli, controlli della polizia locale: multe a street food e discoteche ilmattino.it

Questa notte a Soccavo una gazzella della compagnia Napoli Bagnoli era via Tertulliano impegnata in un posto di controllo quando un uomo si avvicina. E’ a piedi ed in evidente stato di alterazione psi ...I Carabinieri della compagnia Bagnoli continuano i controlli notturni alla movida partenopea. Durante le operazioni, svolte anche con personale Asl per quanto riguarda l’aspetto amministrativo, un ...