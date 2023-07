Nel tiro alla fune, vecchio gioco di piazza, c'è chi vince strattonando e chi molla imprecando. Trae Tiago Pinto l'equilibrio delle forze sta diventando logorante . L'allenatore non è contento dell'organico e non perde occasione per esprimerlo, il general manager in Portogallo è quasi ...Quel Roma - Parma sarà ricordato per sempre con un Capello letteralmentein occasione dell'... José MourinhoNon possiamo non concludere con José, attuale tecnico della Roma e capace, in ...Walter Sabatini , in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Il mio calcioe solitario' a Roma , è tornato a parlare della squadra giallorossa: ' Nei miei sei anni di ...di...

Mourinho furioso per il mercato: non è contento della rosa e vuole Morata Corriere dello Sport

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Dietro i malumori dello Special One l’immobilismo sul mercato e il rapporto difficile con Pinto. I Friedkin non hanno ancora offerto il rinnovo né a José né al ds ...