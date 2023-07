(Di lunedì 31 luglio 2023) Anche lacambia faccia sulla scia della Formula 1, nuove regole pronte al debutto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sta quasi per terminare il mese di pausa dellaed i campioni sono ormai pronti al ritorno in pista. Ad ospitare idopo le vacanze sarà la pista inglese di Silverstone, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... nel 1976, si trasferì in Florida alla ricerca di unavita che l'aiutasse a fuggire dal suo ...,™ UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora. Clicca qui e scopri tutte le ......,™ UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora. Clicca qui e scopri tutte le offerte attive 04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital - News.it" Lastagione Sky con ...La grande differenza tra correre in moto e correre in macchina In macchina c'è la radio per parlare con il box! Per Jorge Lorenzo è questa la vera grande novità nella suacarriera di pilota di auto da corsa. Ma il maiocrchino ha un rapporto decisamente controverso con la radioe i suoi uomini ne sanno qualcosa di Emanuele Pieroni G areggiare con una moto o ...

MotoGP, nuova scioccante regola: dal prossimo GP I piloti rischiano grosso Sport News.eu

SBK: “Ci penserò durante la pausa se tornare in pista con la GP23 e ne parlerò con Ducati. Contro Toprak non avevo alcuna chance alla curva 1, ma un Piano B l’avevo in mente” ...Otto gare fatte, dodici da disputare, per un totale di 444 punti da assegnare. Oggi parliamo di quanto è successo nella prima parte della stagione e delle aspettative per la seconda: io sono lo Zam qu ...