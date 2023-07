MotoGP | mercato piloti | Ducati dovrà prendere decisioni importanti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un dominio fin qui davvero indiscutibile per la. E non solo per merito del team ufficiale che vede il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, al comando della graduatoria dedicata ai centauri che affollano questo Motomondiale 2023. Le grandi prestazioni della flotta messa in pista da Borgo Panigale hanno portato, infatti, sotto le luci della ribalta diversi (e affamati) professionisti delle derapate che, adesso, sognano l’avanzamento di carriera sperando di scardinare diverse gerarchie. Il problema, però, sembra essere di difficile risoluzione per Gigi Dall’Igna: data per assodata la permanenza dell’attuale numero uno sulla sella più importante della Nuvola Rossa, resterebbe un solo posto nel team factory che dovrebbe rimanere, comunque, saldamente a Enea Bastianini, corridore approdato quest’anno nella squadra ufficiale e fermato da un infortunio. ...