MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 4-6 agosto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le vacanze sono ufficialmente concluse! Dopo un lunghissimo break estivo, finalmente, torna in scena il Motomondialee lo fa con l’attesissimoPremio di, nono appuntamento della stagione. Si correrà. come da tradizione, sul tracciato di Silverstone, e si darà il via alla seconda parte del campionato. A proposito, dove eravamo rimasti nella 3 classi? Nella classe regina Francesco “Pecco” Bagnaia comanda con 194 punti contro i 158 di Jorge Martin ed i 158 di Marco Bezzecchi, mentre in quarta posizione troviamo Brad Binder a quota 114. Il campione del mondo, reduce dal successo di Assen prima delle vacanze, vuole confermarsi il leader della categoria e proverà a dimostrarlo già dal rientro in pista di Silverstone. Molto interessante la situazione in Moto2. Tony Arbolino mantiene la vetta della ...