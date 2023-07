(Di lunedì 31 luglio 2023), si ripartecinque settimane di inoperosità assoluta. La cancellazione del Gran Premio del Kazakistan, programmato per il 9 luglio e alla cui esistenza credevano però in pochi, ha generato un lungo stop nelle operazioni del Motomondiale. Si ricomincia questo weekend, il primo di agosto,aver gareggiato per l’ultima volta nell’ultima domenica di giugno. La situazione nel Mondiale parla chiaro, Ducati domina e il titolo è ormai questione fra tre centauri di Borgo Panigale. Il favorito per conquistarlo è Francesco Bagnaia, che guida la classifica iridata con un vantaggio di 35 punti su Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi. Sarebbe davvero sorprendente, perstanno andando le cose, che il Campione del Mondo 2023 non esca da questo terzetto. D’altronde il quarto in classifica generale, Brad Binder, si ...

Dinamica diversa in Supersport 300 ,Mahendra ha avuto la meglio su Jose Manuel Osuna Saez sorpassandolo all'ultima curva. Podio importante per José Luis Perez Gonzalez, che guadagna la testa ...Ultimi giorni di vacanza per i piloti, prima del ritorno in pista fissato per il weekend del 4 - 6 agosto sul circuito di Silverstone. Maeravamo rimasti Paolo Beltramo fa il punto, casa per casa, in vista della ripartenza ...La comitiva si dirigerà poi verso Lourdes,l'arrivo è previsto intorno all'ora di pranzo di ...alle opportunità da cogliere col Pnrr 11 Gennaio 2023 Ecco le novità di regolamento per la...

MotoGP, dove eravamo rimasti Come possono cambiare gli scenari dopo la pausa estiva OA Sport

MotoGP, si riparte dopo cinque settimane di inoperosità assoluta. La cancellazione del Gran Premio del Kazakistan, programmato per il 9 luglio e alla cui esistenza credevano però in pochi, ha generato ...Le vacanze sono ufficialmente concluse! Dopo un lunghissimo break estivo, finalmente, torna in scena il Motomondiale 2023 e lo fa con l'attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento dell ...