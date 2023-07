Morto un operaio di 50 anni a Campobasso | travolto da un mezzo pesante mentre lavorava in una discarica di rifiuti

Undi 51 anni, pugliese, èquesta mattina all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti di Montagano. L'sarebbe stato travolto da un mezzo meccanico. Inutili i soccorsi, quando ...E'all'improvviso in un ristorante di Ferentillo, un uomo di 50 anni - Emanuele Dominici - ... Emanuele Dominici lavorava comepresso il polo siderurgico di Terni e viveva a Montecastrilli. ...Non ce l'ha fatta a contenere la folla accorsa per rendere omaggio allo sfortunatosul lavoro nel foggiano, il Santuario di San Liberatore. In molti sono rimasti fuori sotto un sole ...

Giuseppe Misitano, operaio morto dopo la caduta dal tetto. Nel 2018 stessa sorte al fratello VeneziaToday

Un operaio di 50 anni, originario della provincia di Foggia, ha perso la vita all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, alle porte di Campobasso, in Molise. L’incidente è avvenuto ...Tragedia a Brindisi dove un uomo di 94 anni è morto in un incendio divampato nel suo terreno a Ceglie Massapica.